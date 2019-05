Sognare di perdere i denti è senza alcun dubbio uno dei sogni ricorrenti che ognuno di noi fa. L’interpretazione dei sogni è una filosofia molto vasta, ogni azione o episodio ha un significato ben specifico che può essere tranquillamente collegato a qualcosa che stiamo vivendo in quel momento, o essere invece il presagio di qualcos’altro che deve avvenire. Che ci si creda o no, anche in modo involontario, ci troviamo poi a cercare il significato di un sogno che ci ha colpito al fine di capirne le sfumature.

Molto spesso i nostri sogni sono anche influenzati da un flusso di pensieri che la notte si libera e dà forma a questi o, più semplicemente, possono esser anche interpretati come messaggi che il nostro subconscio manda al nostro corpo in una fase in cui cui non è vigile. Scopriamo insieme quali sono i significati legati a tale sogno.

Sognare di perdere i denti: significato

Come abbiamo appena spiegato sognare di perdere i denti può avere molteplici significati, i quali molto spesso sono legati alla nostra sfera personale. Secondo alcune teorie dell’interpretazione dei sogni, sognare denti è un qualcosa che può essere legata anche al cambiamento ovvero: perdere un dente può rappresentare il lasciarsi alle spalle un qualcosa o una situazione passata e fa così spazio al nuovo che arriva.

Successivamente possiamo avere anche il risvolto della medaglia, ogni in questione quindi può essere legato anche a un indebolimento a livello caratteriale, accantonando così dei tratti aggressivi che ci potrebbero contraddistingue. Quanto detto a sua volta è collegato al fatto che i denti sono simbolo di un atteggiamento aggressivo.

Nella rosa dei significati possiamo trovare la perdita dei denti legata a problemi di comunicazione, un modo dunque da parte del nostro subconscio per farci capire che alla base del nostro problema proviamo un forte imbarazzo e senso di vulnerabilità nel mettersi faccia a faccia con le persone.

Infine, ma non meno importante, nel momento in cui ci troviamo a sognare di perdere i denti possiamo anche collegare a tale immagine un riaffiorare di emozioni infantili, come ad esempio un determinato momento legato all’infanzia quando magari si perdono i denti da latte.

Sognare di perdere un dente in gravidanza

In pochi sanno, ad esempio, che sognare di perdere denti in gravidanza è una cosa assolutamente normale, e già notata te lo stesso Sigmund Freud. In questo caso comunque sognare i denti che cadono è un aspetto simbolico fortemente legato al bambino, il quale indica la separazione dalla madre una volta venuto al mondo. Il tutto però non finisce qui perché se la donna incinta si trova a sognare denti che cadono in modo doloroso è spesso indica la paura che questa ha di affrontare i dolori e il momento del parto.

Denti marci: interpretazione del sogno

In questo elenco rientrano anche i denti marci, l’interpretazione del sogno in questi casi fa riferimento alla perdita di tutti i denti della bocca. Questo però non sempre ha un significato completamente negativo, dato che fa riferimento a un grosso cambiamento o il passaggio ad una nuova vita. Quindi nel caso in cui questo è stato uno dei sogni recenti probabilmente a breve dovrete effettuare un trasloco, cominciare un lavoro nuovo, una gravidanza ecc…

Sognare di perdere i denti: smorfia napoletana

Ogni sogno, persino quello legato ai denti, resta comunque legato alla smorfia e ai numeri da giocare al lotto, un po’ come ci consigliano sempre di fare le nostre nonne. Dunque la domanda che ognuno di noi si pone non appena sveglio solitamente qual è? La risposta è davvero molto semplice: dopo aver letto il significato come posso usare il sogno a mio favore? In questo caso ecco che entra in gioco la smorfia e la classica ‘giocata dei numeri‘, nella speranza che questo poi in fin dei conti ci porti fortuna.

Il numero che solitamente è riconducibile ai sogni in cui cadono i denti è il 38, se ci troviamo di fronte a denti rotti, scheggiati o traballanti il numero da giocare è il 49, se invece sogniamo denti generici il nostro numero sarà il 16.