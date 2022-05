Wanna Marchi ritorna in tv ed è subito polemica: il motivo è molto serio

Ascolta questo articolo

La generazione degli anni 80 e 90 la ricorderanno come la regina delle televendite, prima del suo tracollo. Ce la ricorderemo tutti con la sua riconoscibilissima voce, segnare la storia della tv e della cronaca italiana.

Assieme a lei, il mago do Nascimiento e la figlia Stefania. Ora questa donna complessa e controversa, torna a far parlare di sè, anche se la cosa sembra non entusiasmare proprio tutti, collezionando molte critiche.

Cosa sta accadendo

“Se esiste Wanna Marchi, qualcuno voleva Wanna Marchi”. Da questo suo detto parte il nuovo progetto di Netflix, una docu-serie che racconterà la vita, l’enorme successo e la rovina della nota venditrice e truffatrice bolognese Wanna Marchi che tutti ricordiamo per le sue televendite accattivanti in tv. Dopo tutti gli eventi giudiziari a loro nome, le condanne per gravi illeciti legati alla loro attività, presto madre e figlia saranno nuovamente in tv e una notizia del genere non poteva rimanere in sordina, innescando un vero e proprio polverone mediatico.

La serie su Wanna Marchi sarà composta da quattro puntate, diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi. Netflix ha dichiarato di voler puntare su storie di persone molto conosciute da raccontare in modo sorprendente e mettendo in luce aspetti meno noti della personaggio. La serie racconterà tutta la storia di madre e figlia, dagli inizi in televisione, allo scandalo legato alle televendite fino all’arresto. L’esordio di Wanna Marchi nel mondo delle vendite avvenne alla fine degli anni ’70 e lei ci mise pochissimo a farsi notare per il suo forte temperamento.

Da lì a poco, le venne affidata una trasmissione tutta sua, condottoacon la figlia. Negli anni ’90 la nota conduttrice venne arrestata e condotta per bancarotta fraudolenta. Due anni dopo, ritornò in televisione,con nuove accuse e denunce. Al momento non è stata ancora ufficializzata la data di inizio del documentario ma, essendo stato annunciato come nuovo titolo della prossima stagione. possiamo immaginare di poter vedere la serie tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. E il ritorno delle Marchi proprio non piace a molti.