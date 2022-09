Una morte improvvisa che lascia i fan nella disperazione: la triste notizia poco fa

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Si pensi ad esempio al decesso di Harrison Wagner, figlio del noto attore di Beautiful Jack Wagner, il quale è stato trovato senza vita negli scorsi mesi in un parcheggio di North Hollywood, a Los Angeles. E una terribile tragedia purtroppo in queste ore ha sconvolto nuovamente il mondo del cinema, vediamo che cosa è accaduto.

Tragedia improvvisa

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale è morto il regista franco-svizzero Jean-Luc Godard. Si tratta di una delle personalità più famose e che ha fatto la storia del cinema mondiale, essendo stato colui che rivoluzionato il cinema alla fine degli anni ’50 e ’60. L’uomo è morto all’età di 91 anni.

Godard nacque a Parigi nel 1930 ed è cresciuto sul Lago di Ginevra. Oltre ad essere un ottimo regista ha lavorato anche per importanti riviste americane tra cui i Cahiers du Cinema di Bazin. Tra le personalità che lo ispiravano c’era Humphrey Bogart, il quale si fece notare in Breathless, primo lungometraggio di Godard.

“Un regista totale con mille vite e un’opera tanto prolifica” – così scrive il quotidiano francese Liberation. Godard fu premiato con il Leone D’Oro nel 1984 e l’Oscar alla carriera nel 2011. La notizia del suo decesso si è immediatamente diffusa in tutto il mondo destando sconcerto tra i suoi fan.