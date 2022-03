L’anno passato sarà,probabilmente, ricordato, oltre che come l’anno del Covid, come anno storico per la questione degli oggetti volanti, o fenomeni aerei, non identificati, rispettivamente Ufo o Uap.

Ora, con le disposizioni contenute nella Legge di Autorizzazione per le Attività della Difesa Usa per il 2022 (o Ndaa22), per la prima volta in assoluto il fenomeno Ufo/Uap diviene oggetto di legislazione.

Cosa sta accadendo negli Usa

In Italia chissà quando e se accadrà una cosa nel genere, ma negli USA, il Congresso ha approvato una legge storica per la Difesa, istituendo un nuovo ufficio di livello elevato dedicato agli UFO, che sarà collegato, a livello operativo, con altri organi del governo statunitense ma, soprattutto, con paesi amici e partner allo scopo di meglio valutare gli Uap e la creazione di strutture integrate che consentano un’efficace trattazione e circolazione delle informazioni attinenti agli Uap nell’ambito dell’intero Ministero.

Insomma, in soldoni, quest’ufficio, in stile X-Files, esaminerà gli incontri con i misteriosi velivoli, condurrà indagini sul campo e valuterà qualsiasi minaccia rappresentata dai velivoli, studiando i mezzi per “catturarli”. Il testo della legge considerata strategica, che include il nuovo ufficio UFO, è stato votato da deputati e senatori e approvato senza problemi. Gli USA hanno stanziato 770 miliardi di dollari per difendersi dagli alieni che, un tempo liquidati come una teoria del complotto marginale, ora sono diventati un argomento a dir poco scottante a Washington, al punto da essere inseriti in un serio dibattito sulla sicurezza nazionale.

Alcuni analisti americani sostengono che il Pentagono abbia scoperto ben oltre di ciò che è stato reso noto sino ad oggi, e che si teme un’invasione aliena. Sarebbe questo il motivo per cui sono stati stanziati 770 miliardi di dollari per difendersi dagli Ufo…un valore quasi simile a quello speso dagli USA in quasi 20 anni di Guerra in Afghanistan? Voi cosa ne pensate a riguardo? Non ci resta che attendere eventuali sviluppi!