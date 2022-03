E’ successo qualcosa di incredibile, un vero miracolo, come segnala la stessa donna in possesso di questa statua di San Michele Arcangelo. Si tratterebbe di una 57enne americana che, intervistata dalla Cna, ha definito senza alcun dubbio il fatto come inspiegabile. Non sappiamo se sarà la scienza, ancora una volta a dare una risposta, ma, quello che è accaduto, lascia comunque di stucco.

La donna stata tranquillamente parlando al telefono con una cara amica, quando all’improvviso, la sua coinquilina ha bussato insistentemente alla sua porta per segnalare, in preda ad una grande agitazione, ciò che incredibilmente stava succedendo. Ecco a cosa avrebbero assistito esterrefatte.

L’accaduto

Vive a Broomfield negli Usa, Alicia Martinez, una 57enne che si è trovata a vivere per la prima volta un evento inspiegabile. La statua in suo possesso di San Michele Arcangelo, avrebbe iniziato a lacrimare sangue. Ecco cosa ha subito pensato in quegli attimi concitati: “Ho detto: Dio, o è qualcosa di buono o qualcosa di brutto. Non so cosa sia, ma qui sta succedendo qualcosa”.

Un vero e proprio miracolo, dunque, che potrebbe riferirsi a ciò che sta succedendo nell’Est Europa. Il Santo che rappresenta la statua, infatti, sarebbe il protettore della città di Kiev, è facile perciò ipotizzare che vi sia qualche connessione con la crisi umanitaria proprio in Ucraina. Ad ogni modo, per la donna, un’emozione unica quella provata alla vista del fenomeno miracoloso: “Non sembrava che fosse qualcosa di brutto. È stata una sensazione inspiegabile, ma bellissima”

Dell’accaduto è stata prontamente informata l’arcidiocesi di Denver, che si sarebbe detta subito pronta ad indagare sull’episodio in questione per far sì che la chiesa prenda una posizione autorevole in merito. Tuttavia, come precisa monsignor Jorge de Los Santos, parroco di una Chiesa nella vicina Commerce City, per poter dare un giudizio serio nel merito del fenomeno miracoloso, occorre un’analisi approfondita e complessa.