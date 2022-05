Tv in lutto, nuova grave perdita per il programma: il triste annuncio

Ascolta questo articolo

In queste settimane il mondo è flagellato da tragedia che stanno lasciando il segno. Si tratta molto spesso di fatti di cronaca che sconvolgono intere comunità. I lutti diventano di portata nazionale o internazionale quando vengono a mancare personalità famose, o a costoro succede qualcosa che è degno di nota. Queste notizie hanno un forte impatto sui fan di queste personalità, che quasi mai si aspettano che drammi o gravi episodi possano interessare i loro beniamini.

Basti pensare a quello che sta succedendo in questi giorni in Italia da quando si è diffusa la notizia del malore che interessato Stefano Tacconi, ex portiere della Nazionale di calcio italiana e della Juventus. Tutta Italia si sta interessando circa le sue condizioni di salute. Ma moltissimi italiani sono fan dei protagonisti che prendono parte a programmi esteri, come serie televisive ed altro. E in queste ore una notizia appena arrivata ha sconvolto i fan di una nota serie tv.

Perdita improvvisa

“È con grande tristezza che la famiglia di Michael G. Hagerty ha annunciato la sua morte avvenuta la scorsa notte a Los Angeles. È stato un caratterista molto amato, il suo affetto per la città di Chicago che gli aveva dato i natali è stato la base della sua vita. Era un marito devoto, mancherà alla sua famiglia e a tutti noi” – così recita il comunicato della famiglia di Michael Hagerty, celebre volto della serie tv Friends.

Si tratta di una delle serie tv più seguite al mondo, che ha appassionato milioni di telespettatori anche in Italia. Hagerty interpretava un personaggio secondario nella serie, ovvero Mr. Treeger, un manutentore. Michael avrebbe compiuto 69 anni tra pochissimi giorni e la sua scomparsa ha sconvolto tutti.

Al momento non si conoscono le cause del decesso di Hagerty. Mr. Treeger nel corso della serie Tv si è incrociato con le vicende che hanno interessati i personaggi della serie televisiva, come accadde nell’episodio che parlava dell’incendio nella casa di Joey e Chandler fino al corso di yoga frequentato insieme a Ross. La sua ultima apparizione sul grande schermo, per il cinema quindi, era stata nel 2011 con il film “Thin Ice – Tre uomini e una truffa”, per la regia di Jill Sprecher.