Tragedia nella tv Italiana, l’ex Miss Italia è morta

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Purtroppo una terribile notizia è arrivata in questi minuti in redazione, una notissima personalità è venuta a mancare improvvisamente. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Morta ex Miss Italia

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale e locale, è improvvisamente venuta a mancare l’attrice Daniela Giordano. La donna è morta all’età di 74 anni. Fu la prima ragazza di Palermo nel 1966 a vincere il concorso di Miss Italia a Salsomaggiore. Da allora nessun’altra ragazza palermitana ha raggiunto tale traguardo.

Ella è stata chiamata a recitare in oltre 50 film. Il suo successo maggiore lo ebbe negli anni ’70. Ha interpretato vari ruoli in film western, storici e nelle commedie all’italiana tra cui Vedo nudo con Nino Manfredi e la regia di Dino Risi. Daniela ha preso anche parte al film Playboy e allo sceneggiato televisivo Le avventure del barone Von Trenck.

Daniela Giordano ha deciso di essere cremata, così come indicato nel lascito testamentario ai famigliari. Ha voluto che le sue ceneri fossero disperse nel mare di Mondello, in Sicilia, appunto dove alla viveva e dove per la prima volta venne selezionata per poter partecipare al concorso di bellezza più importante del nostro Paese. La Giordano mancherà a tutto il mondo del cinema.