“Ti amerò per sempre”. Lo strazio del marito e dell’intera comunità per Tiziana Cannavò

Ascolta questo articolo

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Basti pensare a quanto accaduto alcuni giorni fa in provincia di Brindisi dove tre ragazzi sono morti dopo un terribile incidente stradale sulla provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, all’altezza della frazione brindisina di Tuturano. Ma in queste ore un altro terribile fatto di cronaca ha sconvolto la pubblica opinione, vediamo che cosa è accaduto.

Morta la professoressa

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale la comunità scolastica di Palermo piange la prematura scomparsa di Tiziana Cannavò, insegnante di latino e italiano. La donna era molto conosciuta nel palermitano e amata dai suoi studenti. La triste notizia ha gettato nello sconforto studenti, colleghi e tantissimi amici.

Tiziana era malata da tempo e lottava appunto contro la sua malattia, lascia due figlie e il marito Francesco. Ed è stato proprio il marito ad esprimere tutto l’amore che provava per lei in una commovente lettera indirizzata alla moglie deceduta, una lettera che ha colpito anche il cuore degli stessi cittadini.

“Sei stata per me, per noi e per tutti quelli che ti hanno conosciuto, un grandissimo esempio di amore e gratitudine verso la vita nonostante le tante avversità e gli ostacoli che hai dovuto affrontare in questi anni, vissuti sempre con grande dignità e il sorriso sulle labbra. Sei stata la mia compagna di vita e di avventure. Per me e per le tue figlie sei stata una moglie, una madre, un’amica insostituibile, che oggi ha lasciato un vuoto incolmabile e indescrivibile. Amore mio, ti ho tanto amato e ti amerò per sempre” – questa la lettera del marito Francesco.