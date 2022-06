Terribile tragedia, uno schianto fatale: il Vip è morto sul colpo

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono molto spesso fatti che fanno discutere la pubblica opionione, e che generano una certa apprensione tra la popolazione. Si pensi a quando accada un omicidio oppure un incidente stradale. Alcune volte negli incidenti stradali ci sono delle vittime, e intere comunità vengono sconvolte da questi lutti improvvisi. La cronaca è piena ad esempio di giovani vite che vengono spezzate sull’asfalto, mentre si trovano alla guida dei loro velivoli.

Gli incidenti stradali sono tra le cause maggiori di morte nel nostro Paese. Purtroppo ne succedono di tantissimi ogni giorno, e le cause spesso sono le più disparate. Purtroppo un bruttissimo sinistro stradale è costato la vita ad una nota personalità del mondo del calcio proprio in queste, una intera comunità è sotto shock. Vediamo cosa è accaduto.

Schianto fatale

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un giovanissimo calciatore ha perso la vita a causa di un sinistro stradale. Per lui non vi è stato nulla da fare, in quanto erano molto gravi le ferite riportate durante l’impatto. Il veicolo su cui viaggiava , una autovettura, è andato completamente distrutto.

Sono ancora da chiarire le cause del sinistro. A perdere la vita è stato Billel Benhammouda, giovane calciatore algerino di 24 anni. Con lui in auto viaggiava un amico. Entrambi stavano tornando a casa quando il conducente del veicolo ne ha perso improvvisamente il controllo. La notizia è stata confermata anche nell’USM Algeri ed era impegnato con la Nazionale maggiore in vista del Toreo Quattro Nazioni.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto. Anche la Federazione calcistica algerina ha voluto inviare alla famiglia del giocatore scomparso il proprio cordoglio. Un episodio assurdo che scioccato davvero tutta la nazione algerina, il calciatore mancherà davvero a tutti. Nelle prossime ore si darà sicuramente l’estremo saluto al campione venuto a mancare.