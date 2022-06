Sport italiano sotto choc, il campione colpito da ictus: è morto all’improvviso

Ascolta questo articolo

In queste ore il mondo dello sport è stato colpito da un lutto terribile che nessuno si sarebbe mai aspettato. La notizia è stata diffusa dai maggiori media locali e nazionali. Secondo quanto si apprende questa nota personalità del mondo dello sport si è spenta presso l’ospedale San Raffaele di Milano, una delle strutture più importanti in Italia. Vediamo cosa è accaduto e di chi si tratta.

Mondo della vela in lutto

La persona che è deceduta è Francesco Longanesi Cattani, responsabile delle pubbliche relazioni di Luna Rossa e uomo di fiducia di Patrizio Bertelli. Il lutto ha quindi colpito profondamente il mondo della vela italiano. Luna Rossa è uno dei team di vela italiani più forti e conosciuti al mondo. Cattani è deceduto a causa di un ictus che lo ha colpito recentemente.

Cattani lascia la moglie e la figlia Lavinia, aveva 69 anni. Francesco nel corso della sua lunga e onorata carriera si è occupato anche di Formula 1, poi da qui è passato al Gruppo Prada, dove ha seguito con grande passione tutti i successi di Luna Rossa. In Formula 1 Cattani è stato manager della Ferrari.

Nella giornata di lunedì 13 giugno si terranno i suoi funerali a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna: qui infatti Cattani era nato e cresciuto. La sua scomparsa ha gettato sconforto e amarezza, tutti i colleghi e gli amici si sono stretti attorno alla famiglia che deve fare i conti con questo lutto improvviso.