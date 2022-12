Sinisa Mihajlovic, italiani in lacrime. È successo poco prima di morire

Ascolta questo articolo

Il mondo del calcio deve dire addio a Sinisa Mihajlovic, l’ex allenatore del Bologna è venuto a mancare all’età di 53 anni proprio in queste ore. Ha militato per tanti anni nel campionato di Serie A, a cavallo degli anni ’90 e 2000, vestendo la maglia di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter.

Dopo una gloriosa carriera da calciatore, l’ex giocatore dell’Inter aveva intrapreso la carriera da allenatore, allenando negli ultimi anni il Bologna, squadra che lo ha sempre sostenuto anche durante la malattia. Fino a poche settimane fa le sue condizioni di salute non parevano così drammatiche, tanto che Sinisa programmava il futuro: ecco il ricordo degli amici.

Cosa diceva

Sinisa Mihajlovic era alle prese da tempo con seri problemi di salute; il 13 luglio 2019 annunciava a tutti in conferenza stampa la terribile diagnosi: leucemia mieloide acuta. Dopo essersi allontanato dal campo per diversi mesi per sottoporsi alle cure immediate, era riuscito a vincere questa prima battaglia, ritornando poi ad allenare il Bologna.

A causa di una ricaduta l’allenatore del Bologna era stato sottoposto nei mesi scorsi ad un delicato intervento chirurgico e, in tempo record, era tornato ancora una volta sul campo di gioco a seguire la sua squadra. Purtroppo, negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate nuovamente, sino al decesso sopraggiunto pochi minuti fa nella clinica romana Paideia.

In realtà, nelle scorse settimane le sue condizioni non parevano così disperate, tanto che, come riporta Repubblica, Sinisa confidava ai suoi amici che da gennaio, dopo aver terminato il ciclo di terapie a cui si stava sottoponendo, avrebbe ripreso a girare l’Italia e l’Europa per assistere dal vivo alle partite. Un modo per tenersi aggiornato ed essere pronto per quando sarebbe arrivata la chiamata da una nuova squadra.”Marito, padre, figlio e fratello esemplare, uomo unico, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti”- lo ricordano così i suoi cari in un triste comunicato.