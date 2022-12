“Se n’è andata”. Grave lutto nel mondo della musica, il triste annuncio poco fa

Ascolta questo articolo

Musica in lutto, “è morta”

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale un gravissimo lutto ha colpito il mondo della musica. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, la notizia è stata lanciata in queste ore. La madre della cantante Cher infatti è venuta improvvisamente a mancare: la signora Georgia Holt aveva 96 anni.

Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa cantante che su Twitter ha semplicemente scritto: “Mamma se n’è andata”.Georgia in vita è stata anche un’artista di fama, nonchè attrice e cantante. Proprio per questo la figlia Cher ha voluto seguire le sue orme. La donna deceduta in una recente intervista aveva raccontato del rapporto con la figlia.

“Se urto contro un muro o cado o rimbalzo. Sono sopravvissuta a molte cose nella vita, le donne della nostra famiglia sono fatte così. Ho sempre supportato mia figlia e le ripetevo: ‘Forse non sarai la più bella, la più talentuosa, la più intelligente, ma se consideri tutte le doti che hai capirai che sei speciale’” – queste furono le sue parole che rimarranno scolpite per sempre nel cuore di Cher.