Scossa di terremoto 4.2, panico totale: gente in strada

Ascolta questo articolo

Ancora una volta la terra è tornata a tremare, ogni giorno in tutto il mondo gli esperti captano queste vibrazioni della crosta terrestre, nella maggior parte dei casi senza gravi conseguenze. Questa volta, però, il noto fenomeno geofisico ha suscitato un certo panico tra la popolazione che ha avvertito distintamente la terra tremare.

Come noto, i terremoti sono provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo, più l’ipocentro è in superficie e più forte sarà la vibrazione. In questo caso le vibrazioni prodotte sono state avvertite distintamente tra gli abitanti del posto, riversatisi in strada per sfuggire ai possibili danni: ecco dove è successo.

L’accaduto

E’ successo proprio poche ore fa, intorno a mezzogiorno di sabato 9 luglio, a Tubinga, in Germania. A segnalare il sisma il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze, la quale ha localizzato la scossa a circa 10 km di profondià. Sicuramente è da segnalare come in Germania siano decisamente insoliti eventi di questo tipo, dove il rischio sismico è prossimo allo zero.

Per questo motivo ci sono stati attimi di paura e spaesamento tra la popolazione tedesca che, per fortuna, non ha riportato però alcuna conseguenza. Non si registrano, infatti, nè danni nè feriti. La stessa scossa è stata registrata anche da altre agenzie estere, quali il Servizio sismologico svizzero che ha segnalato un sisma di magnitudo 4,4 e il Centro sismologico europeo-mediterraneo con magnitudo 4,2.

Oltre che dagli esperti con gli opportuni strumenti, la scossa è stata avvertita distintamente anche dalla popolazione residente in Francia e in Svizzera, dunque il terremoto ha coinvolto un area decisamente ampia. Per fortuna si è trattato di una scossa di lieve entità, che non ha causato nessun tipo di danno. Purtroppo, in Italia siamo abituati, invece, a calamità naturali di questo tipo di ben più seria entità, specialmente nelle zone del centro della Penisola.