Romina Power, il lieto annuncio è arrivato direttamente sui social

Romina Power è tra le artiste più celebri ed apprezzate del panorama italiano, salita alla ribalta in tutto il mondo grazie all’indimenticabile sodalizio artistico con il suo ex marito Al Bano, consacrato dalla vittoria a Sanremo nell’edizione del 1984. Negli ultimi anni la coppia è tornata sul palco, dinnanzi ad un pubblico sempre entusiasta, per rievocare i loro successi più grandi.

In queste ore l’ex moglie di Albano ha voluto condividere con i suoi tantissimi follower una bella novità. Negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute che l’hanno abbattuta fortemente, sia in termini fisici che psicologici. Per fortuna sembrano esserci ora dei risvolti positivi: ecco cosa ha rivelato.

L’annuncio improvviso

Trasferitasi definitivamente in Puglia, una terra che ha sempre amato ed apprezzato, Romina Power non ha potuto godersi appieno la scorsa estate a causa di alcuni problemi di salute molto seri. Da tempo era attanagliata da problemi al ginocchio che ha voluto poi risolvere in via definitiva con un intervento chirurgico.

Nonostante non sia ancora in perfetta forma, la cantante non ha voluto abbandonare il suo amato pubblico, prendendo parte ad uno spettacolo a Sofia. “Bellissimo show al Palazzo della Cultura a Sofia. Un pubblico adorabile! È stata dura per me, ma ce l’ho fatta“- questo il commento ad una foto che ha condiviso su Instagram, in cui si è fatta ritrarre con uno splendido sorriso, nonostante siano ben evidenti le stampelle che è costretta ancora a portare con sè per via di alcuni problemi di deambulazione.

Di recente la cantante aveva rivelato come si stesse sottoponendo ad un percorso di riabilitazione piuttosto duro e complicato, ma al quale non avrebbe assolutamente di sottrarsi per rimettersi al più presto. Il suo post su Instagram, dove può vantare ben 200mila followers, ha riscosso un notevolissimo successo, tanti infatti i messaggi d’affetto e stima che hanno voluto dedicargli i suoi tantissimi fan.