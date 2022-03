Lei è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Una donna tenace, forte e sensibile, che nel corso della sua vita ne ha passate davvero tante. Stiamo parlando di Romina Power, la cantante originaria di Los Angeles (USA) e naturalizzata italiana, ex compagna di Al Bano Carrisi, anche lui volto notissimo della musica italiana e internazionale. Recentemente proprio l’artista di Cellino San Marco è balzato agli onori della cronaca per alcuni episodi, uno tra tutti il clamoroso furto di pali in ottone avvenuto nella sua tenuta per un valore di migliaia di euro.

Ma pare ci siano altre preoccupazioni in questo momento in casa Carrisi. In queste ore si è diffusa infatti una notizia che ha lasciato senza parole i fan della stessa Romina Power, notizia che si è appresa anche grazie ad alcune foto della figlia, Romina Jr. la quale si è mostrata tutta bardata mentre si trovava in ospedale. I più si sono chiesti quindi che cosa fosse accaduto.

Cosa è successo

Romina Jr. si è recata in ospedale perchè la madre ha dovuto subire un delicato intervento. Da diverso tempo la Power soffre di alcuni problemi di salute, e a causa di questa circostanza ultimamente è sparita dalla tv. La figlia di Romina e Albano ha messo su di sè tutto l’occorrente per evitare di portare nel nosocomio virus e batteri vari.

“Moda clinica 2022” – così ha scritto nella didascalia alla sua foto su Instagram. Romina Power, secondo quanto fa sapere la figlia, sarebbe stata operata per la seconda volta in due anni al ginocchio. A causa di questa condizione ha dovuto passare anche un periodo sulla sedia a rotelle. Adesso per Romina Power ci sarà la convalescenza e quindi la riabilitazione.

Intanto la vita della figlia procede a gonfie vele, in quanto sta partecipando a “Oggi è un altro giorno” il programma tv condotto da Serena Bortone, dove la figlia di Al Bano è impegnata come “opinionista”. Romina Jr. proprio grazie al programma sembra aver trovato l’amore della sua vita, ovvero Emanuel Caserio.