Qual è la migliore acqua minerale in commercio? La classifica di Altro consumo

Secondo una ricerca dell’Area studi di Mediobanca, pare che l’Italia possa vantare un inatteso primato: cioè quello di primo consumatore di acqua minerale in Europa. La nostra Penisola consuma in totale 13,5 miliardi di litri, l’equivalente di 222 litri di acqua all’anno per ogni italiano. Si tratta di dati notevoli, ai quali probabilmente nessuno aveva fatto caso.

Proprio perchè grandi consumatori di acqua, è molto importante sapere quali sono le migliori. A questo ci ha pensato Altro Consumo che, dopo un’attenta analisi di tutte le acque in commercio, ha stilato una classifica delle migliori. Il risultato ha sbalordito molti, in quanto tra i primi posti figurano marche inattese: ecco quali.

La classifica delle acque minerali

Innanzitutto occorre chiarire cosa si intende per acqua minerale, a tal fine l’ultima normativa risalente al 2011 fornisce la corretta definizione: “Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”.

E’ di fondamentale importanza che sull’etichetta della bottiglia siano riportate le caratteristiche principali dell’acqua, soprattutto quelle chimico-fisiche: il residuo fisso, il Ph, la durezza e la conducibilità elettrica. Tutti questi elementi sono fondamentali per valutare la qualità dell’acqua, che molto spesso risultano particolarmente ‘pesanti’ per via della presenza eccessiva per esempio di metalli pesanti.

La classifica stilata da Altroconsumo è stata prodotta dopo aver analizzato 79 diverse marche di acqua minerale in bottiglia, divise per acque minerali, effervescenti e frizzanti. Le acque sono state valutate da cinque indicatori fondamentali: la completezza delle informazioni sull’etichetta, la presenza di sostanze contaminanti, la sostenibilità ambientale, la presenza di odori anomali. Tra le acque minerali spuntano ai primi posti la Smeraldina, la Recoaro e la San Bernardo; sicuramente non marche così note al grande pubblico. Per quanto riguarda le acque effervescenti ad avere la meglio è l’uliveto, seguita dalla Lete e dalla Sangemini.