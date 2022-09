Piero Angela, a poche settimane la notizia che fa venire i brividi: si tratta della Regina Elisabetta

Ascolta questo articolo

Come sapranno tutti i nostri lettori, lo scorso 13 agosto è venuto a mancare il noto conduttore tv e scienziato, Piero Angela. Egli era una delle personalità che ha fatto la storia della televisione italiana e che ha divulgato la scienza entrando nelle case di tutti gli italiani. Con i suoi modi di fare e spiegare le cose, Angela era una icona per tutti. Molti giovanissimi di oggi si sono appassionati alle “cose di scienza” proprio grazie a lui. Il figlio Alberto in queste ore lo ha ricordato sui social e ringraziato i fan per il supporto dato alla sua famiglia.

L’8 settembre scorso è invece venuta a mancare un’altra importantissima personalià, ovvero la Regina Elisabetta II, Sovrana del Regno Unito e del Commonwealth. Il 19 settembre prossimo si terranno i suoi funerali a cui parteciperanno moltissimi capi di Stato europei, extra-europei e dell’intero Commonwealth. Ma in queste ore è giunta in redazione una notizia che ha stupito i fan sia di Angela che della Regina, vediamo di cosa si tratta.

L’incredibile coincidenza?

Come ricordato anche dal figlio Alberto, il padre Piero ha continuato a lavorare anche nei giorni precedenti la sua morte, infatti aveva portato a termien le registrazioni della stagione di SuperQuark. Così come la Regina Elisabetta, anche il conduttore tv sembrava che all’apparenza, stesse bene.

Nessuno immaginava l’improvvisa dipartita dei due. Pochissimi giorni prima di morire la Regina aveva ricevuto il nuovo Premier inglese, Liz Truss. Aveva preoccupato comunque un livido sulla mano, ma nessuno immaginava che nel giro di pochissimo la longeva Sovrana britannica ci avrebbe lasciato.

E a tal proposito suona come una incredibile coincidenza una frase pronunciata da Piero Angela in una delle ultime puntate di SuperQuark. “Se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, bhè, anche noi molto più modestamente festeggiamo 70 anni” – così aveva detto Piero poco prima di perdere la vita. I fan sono rimasti senza parole dinanzi a questa frase, altri la ritengono una frase “fatta apposta, programmata”. Sarà così?