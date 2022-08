Paola Turci ricoverata d’urgenza: la brutta notizia dall’ospedale è arrivata in questi minuti

Ascolta questo articolo

Sono stati momenti di grande apprensione per Paola Turci, reduce da una terribile caduta che l’ha costretta al ricovero in ospedale per degli accertamenti. Di recente la nota cantautrice era tornata sulla bocca di tutti per via della relazione con Francesca Pascale, con la quale si è unita in matrimonio lo scorso 2 luglio a Montalcino.

Proprio la moglie, terrorizzata da questo brutto incidente, ha commentato sui social l’accaduto, manifestandole ancora una volta tutto il suo amore. Intanto dall’ospedale, dove è ancora sotto stretta osservazione, la cantante ha aggiornato i suoi fan con pessime notizie, purtroppo l’appuntamento sarà rimandato: ecco di cosa si tratta.

La brutta notizia

Una brutta caduta ha costretto al ricovero Paola Turci, che avrebbe riportato un brutto trauma cranico. Ora sta bene, ma come ha dichiarato la stessa cantautrice, è ancora presto per lasciare l’ospedale: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò…”.

Ma non è tutto, anche se la notizia era nell’aria la Turci ha annunciato che sarà costretta a rimandare il suo concerto: “…Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano”. Brutte notizie, quindi, per i suoi affezionatissimi fan, che non vedevano l’ora di poterla ammirare nuovamente dal vivo.

Intanto, dopo il brutto spavento, ha potuto tirare un sospiro di sollievo anche Francesca Pascale, neo moglie della nota cantautrice, che sui social ha commentato così l’accaduto: “Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, ti amo”. Parole al miele per Paola Turci, che a sua volta ha replicato così: “Ti tutto“, con un cuoricino. Dopo il matrimonio da sogno in Toscana le due sposine sembrano molto affiatate, questo brutto incidente sembra aver rafforzato ancora di più la loro unione.