Padre Pio, la notizia è arrivata in questi minuti. I fedeli di tutto il mondo sono rimasti increduli

Sono noti a tutti i miracoli di San Pio da Pietrelcina, noto anche come Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato nel 1887 e morto San Giovanni Rotondo il 23 settembre del 1968.

Sono innumerevoli i devoti che si recavano in pellegrinaggio nella cittadina pugliese che lo ha ospitato per più di 50 anni, con la speranza di poter ottenere la guarigione da un male incurabile, da uno stato di disabilità, per chiedere un aiuto a quella che è una delle figure religiose più grandi del pianeta.

L’accaduto

In queste ore non si fa altro che parlare di una notizia che ha letteralmente sconvolto i tantissimi fedeli del Santo. Shia La Boeuf, famosissimo attore nato a Los Angeles, che ha per ultimo vestito i panni di Padre Pio in un film hollywoodiano di prossima uscita, si è convertito al cattolicesimo. Essendoci di mezzo un Santo che di miracoli ne ha fatti tantissimi, in questo caso si parla dell’ennesimo miracolo fatto dal frate. L’attore 36enne, figlio di una disegnatrice di gioielli e di un veterano del Vietnam,con alle spalle un passato burrascoso, come molte star del cinema americano, caratterizzato da problemi di dipendenza di alcol, droga, e da crisi esistenziali, per potersi calare al meglio nei panni del frate, vissuto in povertà, ha deciso di andare a vivere in convento, ospite dei frati minori cappuccini.

Questo suo modo di vivere, seppur provvisorio, finalizzato a comprendere meglio il contesto in cui Padre Pio ha vissuto, lo ha portato a scoprire quanto grande possa essere il conforto della fede e la vita in una comunità, isolato dal resto del mondo, al punto da dichiarare: “Ho provato come se ci fossi già stato. Non avevo più bisogno di andare in nessun altro posto. Come l’ultima fermata del treno”, aggungendo: “Adesso so che Dio stava usando il mio ego per guidarmi a lui, portarmi via dal mondo delle tentazioni, ma questo non sarebbe potuto succedere se non avessi deciso di salire in macchina, andare al monastero, pensando, oh, salverò la mia carriera”.

Shia è sempre stato un grande attore, molto versatile, che ha recitato, da protagonista, in film di grandissmo successo come Fury con Brad Pitt e la saga Transformers, il giovane Indiana Jones ne I teschi di cristallo. Il fim su Padre Pio che lo vede protagonista, recitando l’antica messa in latino, quella che i nostri nonni conoscevano a memoria, è in uscita in programma a Venezia. Per il momento non ci è dato sapere se la conversione sia reale o se si tratti di una trovata pubblicitaria studiata ad hoc per attirare l’attenzione sull’attesissima pellicola cinematografica. In molti, che conoscono l’attore, hanno confermato il suo cambiamento interiore durante le settimane in cui ha girato il film. A presto, per ulteriori aggiornamenti.