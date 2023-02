"Oggi l’Italia si ferma". L’annuncio ufficiale è stato confermato proprio in questi minuti

Ascolta questo articolo

Italiani su tutte le furie

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale nella giornata del 17 dicembre ci sarà uno sciopero nazionale per quanto riguarda treni, bus, metropolitane e in generale tutto il trasporto pubblico locale. I mezzi si fermeranno per tutta la giornata ma ci saranno nelle fasce orarie garantite a favore dei pendolari.

A proclamare la protesta è l’Unione sindacale di base, Lavoro privato, alla quale seguirà un presidio davanti al ministero dei Trasporti nella giornata del 3 marzo, con lo slogan: “Rivendichiamo salario, sicurezza e dignità agli autoferrotranvieri”. Per il sindacato la situazione dei lavoratori del settore in questione deve cambiare.

Per quanto riguarda le grandi città, a Roma lo sciopero coinvolgerà Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl con i mezzi fermi dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano mezzi a rischio dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. Le linee metropolitane M1, M2 e M3 sono chiuse e riapriranno alle 15. Tutte le società del trasporto pubblico locale hanno comunque pubblicato gli orari delle fasce garantite e di quelle in cui i mezzi saranno fermi.