Non si fermano all’incrocio e volano via: a bordo 3 adulti e 2 bambini

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Basti pensare a quanto accaduto in questi giorni in Italia dove è scomparso improvvisamente il conduttore Maurizio Costanzo, un pilastro della televisione italiana. Ma in queste ore una notizia sta facendo il giro del nostro Paese in quanto si è verificato un bruttissimo incidente, vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Incidente stradale

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale e locale, un brutto incidente si è verificato martedì 28 febbraio all’incrocio tra via Merlaschio e via Biancano, nella zona di borgo Sant’Andrea, nel ravennate. Da quanto è dato sapere a scontrarsi sono state una Ford Kuga a bordo della quale viaggiavano un 44enne e una 45enne, e una Fiat 500 a bordo della quale c’erano un 43enne e due bambini di 5 e 7 anni.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e gli agenti della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, che hanno proceduto ad effettuare i rileivi del caso che serviranno a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Uno scontro violento, che fortunatamente non ha provocato vittime. Il 43enne e i bambini sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna mentre i due che viaggiavano sulla Ford al Bufalini di Cesena: tutti loro sono stati trasportati con codice di media gravità.

Come si può vedere dalle immagini che circolano in rete i due mezzi sono andati quasi completamente distrutti, con la Ford Kuga che si è praticamente ribalatata su un lato andando a travolgere una recinzione. Dalle prime ricostruzioni pare che il Kuga circolasse lungo via Merlaschio con direzione Bologna, poi all’incrocio ha impattato violentemente contro la 500.