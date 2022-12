"Non mangio da tre giorni, sono sola e senza soldi": i carabinieri scoprono che..

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Basti pensare a quanto accaduto proprio nella mattinata di Natale quando un cacciatore è morto a causa di un colpo partito dal suo fucile. La tragedia si è verificata nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi. L’uomo sarebbe inciampato accidentalmente e quindi dall’arma sarebbe partito il colpo. Ma ci sono anche altre notizie diverse da queste, ma che fanno comunque presa all’interno della pubblica opinione.

Donna chiede aiuto ai carabinieri

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, una donna di 63 anni residente a Melito, in provincia di Napoli, ha composto il numero dei carabinieri per poter chiedere aiuto. Non perchè si fosse verificata una tragedia, ma perchè era da sola. La donna, con la voce rotta dalla disperazione, ha quindi spiegato la sua situazione. La 63enne non riceve una pensione e per questo non poteva neanche pagare le bollette.

Una pattuglia dei militari dell’Arma si è recata subito a casa sua, scoprendo una realtà ancora peggiore di quella descritta dalla donna. Da tre giorni la donna, anche vedova, non mangiava e proprio nei tre giorni precedenti aveva mangiato soltanto un yogurt. Vista la situazione i mlitari hanno si sono assicurati che dei medici la visitassero immediatamemte. Scongiurati problemi di salute i carabinieri si sono recati quindi a fare la spesa, comprandole tutto il necessario dalla frutta, al pane, alla pasta e anche un pandoro, viste le festività in corso.

La donna non aveva neanche pane e acqua, nulla. Ai carabinieri ha raccontato di avere un figlio, ma che vive lontano da lei, e non solo geograficamente. I carabinieri si assicureranno che la donna riceva conforto dagli enti assistenziali del posto e le garantiranno una vicinanza costante.