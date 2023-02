Non ce l’ha fatta, Antonio Caristo brigadiere dei Carabinieri è morto

Ascolta questo articolo

Arma dei Carabinieri in lutto

Secondo quanto si apprende dai media nazionali un profondo lutto ha colpito l’Arma dei Carabinieri e anche la famiglia del militare deceduto. A perdere la vita è stato un carabiniere di 47 anni, Antonio Caristo, brigadiere capo in provincia di Vibo Valentia, il quale è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’interno della galleria “Limina”, lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, nel territorio di Mammola (Reggio Calabria).

La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire con precisione, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, assieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. Per cause ancora in corso d’accertamento il militare ha perso il controllo della propria automobile, sulla quale viaggiava da solo.

La vettura ha sbattuto violentemente contro il muro della galleria per cui il militare, che stava tornando a casa a Siderno dopo il turno di lavoro, sarebbe deceduto sul colpo. Secondo i dati in possesso dell’osservatorio ASAPS nel secondo fine settimana del mese di febbraio, (10-12 febbraio 2023) l’Osservatorio ASAPS ha registrato 11 decessi a causa di incidenti stradali.