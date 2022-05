Musica in lutto, il famoso cantante è morto all’improvviso: fan devastati

Ascolta questo articolo

Il mondo della musica è ancora terribilmente scioccato da questo brutto dramma. Il giovane rapper appena 24enne ci ha lasciati per sempre, era ancora nel pieno della sua carriera. Poteva già vantare alcune collaborazioni molto prestigiose e un successo sempre più in crescendo.

A darne lo straziante annuncio è stato il fratello del giovane rapper, ancora distrutto dal dolore. L’artista, originario di Atlanta, è stato ritrovato senza vita a Portland a causa di problemi particolarmente gravi. Purtroppo il giovane rapper lascia una figlia molto piccola e getta nello sconforto più totale i suoi tantissimi fan: ecco di cosa è morto.

Ecco chi era il rapper

Lil Keed aveva appena raggiunto la posizione numero 42 nella classifica Airplay di Billboard Hip Hop/R&B Songs e si accingeva a consacrarsi definitivamente come artista di successo. Purtroppo tutti i suoi sogni e i suoi obiettivi sono stati interrotti bruscamente da questa tragica e inaspettata fine.

Ancora straziato dal dolore, è stato il fratello a comunicare a tutti il terribile annuncio: “Non posso credere di averti visto morire oggi, fratello. Ho piantutte le mie lacrime, so cosa vuoi che faccia e per mamma, papà e i nostri fratelli Naychur e Whiteboy è dura”. Le sue parole hanno toccato il cuore di tutti i fan di Lil, che hanno inondato i social di messaggi d’addio e di cordoglio per la famiglia del rapper.

Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, a non lasciare scampo al giovane rapper sarebbe stata una grave forma di insufficienza renale acuta. Una fine terribile che ha scosso il mondo della musica, consapevole di aver perso uno degli astri nascenti del futuro prossimo. Partito da un lavoretto al McDonald’s, grazie alla sua grande umiltà e alla sua forza d’animo, era riuscito a farsi strada e a collaborare con artisti del calibro di Travis Scott.