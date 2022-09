Morte Regina Elisabetta, Carlo rompe il silenzio: le sue parole

Ascolta questo articolo

Come è noto in queste ore sta facendo notizia la morte della Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito e del Commonwealth. La sovrana da tempo pare non stesse molto bene, in questi mesi ha dovuto affrontare anche il Covid-19. Recentemente non aveva presenziato ad alcuni eventi e la sua salute stava peggiorando giorno per giorno, fino a quando nella giornata dell’8 settembre le autorità hanno riferito che i medici erano seriamente proccupati per la sovrana.

Tutti i figli hanno quindi raggiunto il castello di Balmoral, nell’Aberdeenshire, in Scozia. Poi nello stesso pomeriggio si era vociferato che la sovrana fosse già deceduta, la notizia infine è stata confermata nella primissima serata. Elisabetta II lascia un vuoto enorme nella mondo della politica mondiale e all’interno della casa Reale, il suo successore adesso sarà Re Carlo. Ecco le sue primissime parole.

Le prime parole di Re Carlo

Carlo, figlio della Regina Elisabetta, sale quindi al trono come Re Carlo III. Questo per lui, così come per tutti i membri della Casa Reale, è un momento tristissimo. Nonostante il profondo lutto, il nuovo Re, Carlo appunto, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni che hanno commosso il mondo.

“La morte della mia cara madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta, è un grande dolore per me e per la mia famiglia. Abbiamo sofferto molto per l’addio a una sovrana apprezzata e una madre molto amata dai suoi figli” – queste le prime parole di Re Carlo, che poi ha inviato anche un messaggio ai cittadini.

“In questo periodo di sofferenza e cambiamento io e la mia famiglia faremo affidamento sull’affetto delle persone che ha sempre sostenuto la Regina” – così conclude il suo piccolo discorso Re Carlo. La Regina Elisabetta II lascia un grandissimo vuoto, adesso nel Regno Unito sono inziate le procedure per l’incoronazione del nuovo sovrano. Cambierà anche l’inno nazionale, che si chiamerà appunto “God save the King” ovvero “Dio salvi il Re”. A febbraio scorso la Regina aveva già dato indicazioni su chi dovesse succedere a lei in caso di morte.