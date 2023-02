Morte Mauruzio Costanzo, Demo Morselli rompe il silenzio: le sue parole

Ascolta questo articolo

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Basti pensare a quanto accaduto in questi giorni in Turchia e Siria dove un devastante terremoto ha provocato decine di migliaia di morti, e il bilancio potrebbe essere ancora più grave visto che si continua a scavare tra le rovine. Ma in queste ore si è diffusa una notizia che sta facendo parlare tutti, è morto infatti Maurizio Costanzo: il conduttore aveva 84 anni.

Morte Costano: le parole di Demo Morselli

Il decesso di Maurizio Costanzo ha provocato un’ondata di dolore in tutto il Paese, anche perchè egli, oltre ad essere il marito di Maria De Filippi, è stato anche una personalità che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Ha seguito i più importanti fatti di cronaca di questo decennio, narrati sempre con serietà.

Una serietà professionale, oltre che a grandissime doti umane, che hanno fatto di Costanzo un pilastro della nostra nazione. Il suo show, il Maurizio Costanzo Show, ad ogni puntata era oggetto di milioni di ascolti. Anche numerosi vip stanno intervendo sulla morte del conduttore, tra cui Demo Morselli.

“Ero al computer quando mia moglie mi ha detto che aveva letto online che era morto Costanzo. Sono rimasto senza parole, considerando che è stato il mio padre televisivo, mi ha insegnato a stare al mio posto. Il segreto della sua longevità televisiva, secondo me, è stato proprio quello di non esagerare, stare nei limiti, capire le persone che intervistava fino a dove potevano essere chiamate in causa sia a livello personale che professionale. Guardando come si muoveva ho imparato a stare al mio posto, un passo dietro di lui. Si conteranno sulle dita di una mano le parole che ho detto al Costanzo Show: mi ha insegnato tanto, se sono diventato anche io un personaggio pubblico è grazie a lui. Gli devo tutto televisivamente, anche perché è stato lui a scoprirmi” – così ha detto Demo Morselli intervistato da Fanpage e dicendosi profondamente addolorato per la scomparsa di Maurizio.