Morte Mario Preve, viene a galla la terribile verità

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Si pensi ad esempio a quanto accaduto nei mesi scorsi quando diversi artisti di fama nazionale e internazionale hanno annunciato di avere delle brutte malattie. E in queste ore una terribile notizie ha scosso una intera comunità.

Morto storico patron

Secondo quanto si apprende dalla stampa naziona all’età di 82 anni è deceduto Mario Preve, patron di Riso Gallo. La ditta, con sede a Robbio, in provincia di Pavia, e che possiede la risiera più grande d’Europa, era stata fondata nel 1856 a Genova e da allora è rimasta sempre di proprietà della famiglia.

Preve è stato uno degli imprenditori più famosi del nostro Paese. Nacque in Argentina nel 1941 in quanto il papà in quel periodo si trovava proprio nel Paese sudamericano per seguire il raccolto del riso. Preve era laureato in Economia e Commercio in Italia e poi aveva proseguito gli studi proprio a Buenos Aires.

“Con profondo dolore, Riso Gallo dà l’annuncio della scomparsa di Mario Preve, proprietario e presidente di Riso Gallo. L’azienda esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di dipendenti per questa enorme perdita. Un leader dal grande senso del dovere e dalla profonda umanità, da sempre impegnato nello sviluppo della sua azienda con l’obiettivo di creare valore per l’intero comparto e per il territorio nazionale. Un uomo che sarà ricordato anche per la sua sincera vicinanza alla comunità e per un profondo legame con la sua famiglia” – questo il comunicato dell’azienda.