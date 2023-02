Meteo, forti anomalie nelle prossime ore: cosa accadrà

Ascolta questo articolo

Ormai è assodato che il meteo non smette più di sorprenderci e che dobbiamo tenere nei nostri armadi praticamente di tutto, dai capi invernali a a quelli primaverili.

Tutto cambia nel giro di poche ore, non dandoci nemmeno il tempo di metabolizzare quello che sta per accadere. Curiosi di sapere che cosa ci aspetta nelle prossime ore? Vediamolo insieme.

Previsioni meteo

Febbraio sembrava partito con il piede giusto, dunque non temperature prettamente invernali, invece no, il Generale Inverno ha subito l’ennesima battuta d’arresto, legato ad un vasto campo di alta pressione che abbraccia gran parte dell’Europa centro-meridionale. Questo ha come conseguenza, nel nostro Paese, stabilità atmosferica, dunque una parentesi climatica nuovamente anomala. In tanti si chiedono come evolverà il tempo.

Nelle prossime ore, l’intero quadro, di per sé complesso, verrà pegiorato da deboli infiltrazioni di aria umida in arrivo da Ovest. Veniamo alla domanda cruciale: cosa ci riserverà il meteo? Al Sud, nelle aree del versante adriatico e soprattutto sulle Isole Maggiori, regnerà il sole e le temperature saranno decisamente primaverili, al di sopra dei valori del periodo. Il bel tempo non regnerà ovunque, dato che Liguria e Versante tirrenico saranno interessate da nubi anche dense, nebbie, deboli pioggie e episodi locali di pioviggine che interesseranno anche la Toscana settentrionale e le coste campane e calabresi.

La nebbia anche fitta regnrerà in Valle Padana con problemi di visibilità. La domenica di oggi , 19 febbraio, dunque, denoterà situazioni meteo variegate, che spaziano da sole e temperature primaverili a freddo tipico del periodo. Nella giornata di lunedì 20 febbraio ci saranno un ulteriore aumento barico e condizioni meteo più soleggiate, anche se rimane qualche annuvolamento sterile sulla fascia tirrenica e delle nubi basse associate a foschie o banchi di nebbia in sollevamento sulla Val Padana. Le temperature potrebbero far registrare un ulteriore lieve aumento, portandosi quasi ovunque al di sopra della media stagionale. Nella giornata di Martedì grasso l’anticiclone inizierà a spostarsi verso sud-est, pertanto delle infiltrazioni umide di matrice atlantica potranno portare degli annuvolamenti anche compatti sulle regioni del medio e alto Tirreno, associati anche a qualche debole pioggia. Continueremo a tenervi aggiornati.