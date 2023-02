Maurizio Costanzo, dove e quando si terrà il funerale

Ascolta questo articolo

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha colpito il mondo del giornalismo italiano: ad andarsene improvvisamente questa mattina a Roma il grande Maurizio Costanzo . A comunicare la sua dipartita l’ufficio stampa personale del noto giornalista, che ha scioccato tutti con una notizia assolutamente inattesa.

Nonostante fosse ben noto che Costanzo soffrisse di diabete, le sue condizioni di salute parevano assolutamente sotto controllo. Tantissimi noti personaggi della tv e del mondo politico stanno rendendo omaggio in queste ore al noto giornalista con toccanti messaggi d’addio. Per i suoi funerali si attende una folla immensa: scopriamo quando saranno e dove.

I funerali di Costanzo

La triste notizia è rimbalzata subito ovunque sul web, tanto che molte trasmissioni hanno dovuto interrompere la normale programmazione per aggiornare i telespettatori. Ora c’è grande attesa di sapere quando si potrà dare l’ultimo saluto ad un vero e proprio mostro sacro del giornalismo italiano, capace di rivoluzionare per sempre il mondo della televisione e dei talk show.

Stando a quanto si apprende in questi minuti da un comunicato del Campidoglio, la camera ardente sarà allestita da sabato 25 febbraio alle 10:30 sino a domenica 26 febbraio alle 18:00. I funerali si terranno, invece, lunedì 27 febbraio alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, già teatro delle cerimonie funebre di tanti volti noti della tv, quali Bud Spencer, Mariangela Melato, Fabrizio Frizzi, Gigi Proietti e in ultimo Gina Lollobrigida il mese scorso.

Non c’è dubbio che a rendere omaggio al giornalista ci sarà una folla immensa, fatta di gente comune e volti noti della tv e non solo. A dare l’addio proprio in queste ore al giornalista tantissime note personalità, dalla premier Giorgia Meloni ed il ministro Adolfo Urso dal mondo della politica, per passare ai suoi amici e colleghi Mara Venier e Carlo Conti dal mondo dello spettacolo.