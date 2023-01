Mara Venier, purtroppo è andata così: addio all’amore della sua vita

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Di questi episodi a volte se ne occupano anche diversi programmi televisivi, che approfondiscono le tematiche legate a tali episodi. Eppure quando accade qualcosa ad un personaggio vip le persone vanno in ansia, e corrono subito ad informarsi su che cosa stia o meno succedendo a costui o costei. E in queste ore è tornataa far parlare di sè la conduttrice Mara Venier.

Mara Venir pronta a dire addio

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale la Venier sta attraversando un momento molto particolare della sua vita. Egli ormai d diverse decine di anni conduce Domenica In, programma che ogni settimana ottiene molto successo. Ma per realizzare il format c’è bisogno di tantissimo impegno.

La redazione lavora infatti ogni giorno della settimana per poter organizzare al meglio la puntata domenicale, e quindi anche la conduttrice deve seguire da molto vicino i lavori. Un impegno affatto semplice, con Marra che vorrebbe adesso dedicarsi un pò di più alla famiglia. E per questo presto potrebbe lasciare.

Le voci si susseguono ormai da tempo, ma sono sempre più insistenti. Domenica In è stata letteralmente la casa della conduttrice per tutto questo tempo. La trasmissione le ha dato un sacco di notorietà, nonché la possibilità di crescita professionale che la donna sognava da tempo. Per la Venier è arrivato dunque il momento di dire basta? Lo vedremo prossimamente.