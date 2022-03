Ormai è noto a tutti come il cantante Fedez, famosissimo rapper italiano, soffra di una brutta malattia che lo sta costringendo ad un percorso personale molto particolare. Lo ha annunciato lui stesso sui social network, non volendo comunque precisare di che tipo di malattia i tratti. In questo frangente l’artista, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha deciso per la strada della riservatezza. Il rapper ha informato che si tratta comunque di un male importante, e che è stato diagnosticato in tempo.

“Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato” – così ha detto Fedez nel video quanto ha informato i fan della sua malattia, dicendo soltanto che “questa cosa” gli era stata diagnosticata. Dopo l’annuncio della malattia in tantissimi hanno mostrato solidarietà con il cantante e la sua famiglia, a cui adesso Fedez si affida per superare questo triste momento. Un’artista molto famosa ha usato parole che hanno fatto davvero commuovere.

Parole commoventi

Carolyn Smith, coreografa e giudice della trasmissione “Ballando con le Stelle”, ha appreso anch’essa della malattia che attanaglia Fedez, per cui ha mandato un messaggio proprio per incoraggiare il cantante. Le sue parole sono significative, anche la Smith lotta contro una malattia particolare, ovvero il cancro.

Ovviamente, dobbiamo precisare, questo per correttezza di informazione, che non si sa di quale male soffra Fedez per cui non è detto che il rapper abbia una malattia come quella di Carolyn. “Non mollate mai, affrontare tutto con positività e sorriso anche quando vorrete mandare a quel paese tutto e tutti. La positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita” – così ha detto la Smith rivolgendosi sia a Fedez che a Vittorio Feltri, il quale anche lui soffre di una malattia. Lo stesso Feltri aveva inviato un messaggio di incoraggiamento a Fedez.

Secondo la Smith in Italia c’è il personale medico più bravo del mondo, per cui questi mali si possono affrontare tempestivamente (come accaduto nel caso di Fedez) e si può tentare anche di guarire. Vedremo se Fedez in queste ore rivelerà che cosa sia la sua malattia e il percorso che intende compiere, visto che lui stesso ha affermato che oggi sarebbe stata una “giornata importante”.