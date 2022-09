Luigi Mastroianni: fan in ansia per le sorti dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il programma Uomini & Donne condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Si tratta di un format molto seguito dagli italiani, che si appassionano molto alle storie che si creano tra i protagonisti. Dame e tronisti si corteggiano a vicenda, alla fine poi uno dei due fa il passo e decide se uscire o meno con l’altra metà. Non sempre le storie però continuano una volta che i concorrenti escono dalla trasmissione, diverse coppie sono scoppiate proprio nelle settimane successive alla chiusura della loro avventura a U&D.

In questo periodo anche la trasmissione condotta da Maria De Filippi, dopo la pausa estiva, sta per riaprire i battenti. C’è ovviamente molta attesa su quelli che saranno i protagonisti della prossima stagione, ma in queste ore è arrivata una notizia che riguarda un ex tronista della trasmissione: stiamo parlando di Luigi Mastroianni. Vediamo che cosa è accaduto.

L’imprevisto e le scuse

I fan di “Uomini & Donne” ricorderanno sicuramente la personalità di Mastroianni. Nella serata del 9 settembre egli era atteso a nel paese di Mazzarone, in Sicilia, in quanto doveva esibirsi. Tutto sembrava essere pronto, quando all’improvviso Mastroianni ha dato un annuncio che ha gelato i fan.

La sua compagna Anna, infatti, in questo periodo è in dolce attesa e nelle scorse ore è stata trasportata al Pronto Soccorso a causa di un malore. Luigi ha passato tante ore in ospedale con lei, e la compagna non aveva ancora terminato gli accertamenti, per cui ha deciso a malincuore di non essere presente a Mazzarone e stare accanto a lei.

Luigi si è quindi scusato con la cittadinanza, affermando che quanto accaduto non era un capriccio personale ma dipendeva esclusivamente dallo stato di salute della compagna. L’ex tronista ha quindi ringraziato l’amministrazione comunale per averlo voluto promettendo che presto si esibirà nella cittadina siciliana. Al momento la compagna viene tenuta sotto osservazione e lo rimarrà per tutta la prossima settimana, ma Mastroianni ha assicurato che si tratta di qualcosa non grave e assolutamente risolvibile. Anche il bambino sta bene.