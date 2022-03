Stando alle ultime clamorose indiscrezioni di Dagospia, il rapporto tra Fedez e Achille Lauro nell’ultimo periodo si sarebbe incrinato. Eppure i due colleghi e forse ormai ex amici, sono stati i protagonisti, assieme alla mitica Orietta Berti, del tormentone estivo Mille.

Il brano è stato ascoltatissimo pe lunghi mesi in Italia e la loro collaborazione fu decisa proprio nel corso del Festival di Sanremo 2021 e annunciata il 10 giugno scorso. In origine al progetto avrebbe dovuto partecipare Annalisa, per poi virare sulla Berti.

Le ultime indiscrezioni

Ora su Dagospia, nella rubrica “A lume di Candela”, firmata da Giuseppe Candela, arriva quella che, se confermata dai diretti interessati, sarebbe una vera e propria bomba. Ecco cosa si legge sul malizioso sito diretto da Roberto D’Agostino: “Alla sfilata di Gucci, durante la Milano Fashion Week, erano presenti entrambi, protagonisti della scorsa estate con il tormentone Mille cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro?”.

Il sarcastico e pungente Dagospia ci va giù sul pesante, facendo pensare che tra i due cantanti sarebbe sceso il gelo dopo anni di amicizia e sodalizi artistici, scatenando l’ennesimo gossip e accendendo la curiosità dei fan dei due.Cosa sia successo ad un evento pubblico, come la sfilata di Gucci, tra il marito di Chiara Ferragni e il collega alla Milano Fashion Week resta, al momento, un mistero. Per ora, infatti, nessuno dei due interessati ha rilasciato un commento, quindi non ci sono nè conferme nè smentite sul loro presunto allontamento.

Sembrano lontani i tempi, ma solo la scorsa estate Fedez e Achille Lauro insieme avevano dominato le classifiche musicali, catalizzando l’attenzione dei media tra feste, uscite in famiglia e addirittura baci proibiti. Si, perchè i due cantanti erano finiti alla ribalta della cronaca rosa per un bacio sulla bocca scambiatosi a Ferragosto durante una serata di festeggiamenti tra amici.