Liliana Resinovich, svelato l’ultimo messaggio in diretta Tv: da brividi

In Italia ci sono molti casi di cronaca che ancora attendono una soluzione. Uno di questi è quello di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa lo scorso dicembre da Trieste e poi rivenuta senza vita il 5 gennaio 2022 nei pressi di uno boschetto vicino l’ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste. Il suo corpo era avvolto in alcuni sacchi neri. La vicenda, ancora ad oggi, presenta molti lati oscuri che debbono essere chiariti.

Nella trasmissione “Quarto Grado” nelle scorse settimane si è discusso anche circa l’ipotesi che la donna possa essersi suicidata, ipotesi che viene presa anche in considerazione dagli inquirenti. La famiglia della donna però non crede a questa ipotesi, e si sta battendo per cercare la verità. Anche la tramissione “Chi l’ha visto?” si è occupata della vicenda, e proprio durante una delle puntate è stato reso pubblico l’ultimo messaggio che Liliana avrebbe mandato al suo presunto amante prima di scomparire nel nulla.

Messaggio straziante

Come è risaputo gli inquirenti credono che la Resinovich avesse una storia con Claudio Sterpin, un suo amico, e che volesse lasciare il marito Sebastiano Visentin. Anche il marito della donna non crede all’ipotesi del suicidio, e vuole assolutamente la verità. Pare che Liliana stesse anche cercando un appartamento in affitto.

Gli inquirenti stanno ancora indagando a fondo su questa vicenda che come già detto presenta dei tratti tutti ancora da chiarire. Quando è stata ritrovata Liliana non presenteva assolutamente segni di violenza, per questo si è ipotizzato anche il suiciodio. L’ultimo messaggio a Claudio Sterpin è straziante.

“Relax pensando a domani amore mio“ – questo è stato l’ultimo messaggio inviato da Liliana a Claudio Sterpin, segno che lei si stesse preparando per raggiungerlo e per trascorrere del tempo assieme a lui. Vedremo eventualmente come andrà a finire questa vicenda e se ci saranno eventuali novità.