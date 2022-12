Leva militare: l’annuncio che preoccupa gli italiani è arrivato poco fa

Ascolta questo articolo

Come si sa in queste settimane il nuovo Governo presieduto da Giorgia Meloni ha cominiciato a fare le riforme che erano tanto attese dalla popolazione. L’Esecutivo deve affrontare il problema del caro bollette e soprattutto del caro vita in generale che rischia di mettere in seria difficoltà gli italiani proprio sotto le festività natalizie. Proprio per questo l’Esecutivo si è sbrigato a trovare delle riforme che andassero bene per tutte le parti politiche.

In questi giorni però non sono arrivate notizie positive per quanto riguarda il caro carburanti, in quanto lo sconto a litro è aumentato, anche se di pochi centesimi. Ma c’è una forza politica in particolare che sembra decisa a prendere provvedimenti che riguardano la leva militare, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi sta proponendo tale riforma.

Leva obbligatoria, la pessima notizia

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale la Lega di Matteo Salvini vorrebbe prendere dei provvedimenti per quanto riguarda la leva militare. Da quanto si riesce ad apprendere dai giornali nazionali pare che Salvini avrebbe l’idea di reintrodurre la leva militare obbligatoria, argomento tanto caro al “Carroccio”.

Sicuramente tornare a fare il militare non è il sogno dei ragazzi italiani, i quali in questo periodo storico cercano altro, in quanto molti di loro potrebbero trovare presto un lavoro per rendersi indipendenti. Il tema in questione sicuramente non mancherà di riaprire il dibattito politico sulla questione.

“Bisognerebbe fare un ragionamento su un servizio civile o militare per i ragazzi a disposizione della collettività. “Lo dico da papà di un ragazzo di 19 anni, penso che aiutare ragazzi e ragazze a mettere qualche mese della loro esistenza a disposizione della collettività, aiuterebbe loro e aiuterebbe il Paese” – queste le parole di Matteo Salvini. Vedremo se questa idea sarà effettivamente messa in campo dal Governo.