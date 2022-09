L’avete riconosciuta? Ha perso il suo papà tanti anni fa, ma ci assomiglia moltissimo

Ascolta questo articolo

Il mondo dello spettacolo a volte è devastato da lutti improvvisi che fanno presa nell’opinione pubblica, e che provocano apprensione e ansia nei fan delle personalità famose. Lo stiamo vedendo in questo periodo, in cui nel nostro Paese si stanno verificando alcuni lutti che hanno colpito anche il mondo del cinema e dello spettacolo in generale. Quando succede qualcosa ad un vip i fan vanno subito in ansia e corrono ad informarsi su quanto accaduto ai loro beniamini.

Ci sono degli eventi che però non si possono assolutamente dimenticare, e che colpiscono in particolar modo la pubblica opinione. Drammi che hanno provocato profondo sgomento e che hanno visto protagonisti, e nello stesso tempo vittime, importanti personalità del nostro Paese. Quella che vi stiamo per presentare è la figlia di un noto vip ormai scomparso, voi l’avete riconosciuta nella foto di copertina?

Una somiglianza pazzesca

Come vedete in copertina questa persona assomiglia tantissimo ad un noto vip, in quanto appunto è sua figlia. Egli è purtroppo deceduto in un terribile incidente con il paracadute nel 2010 ed era una personalità molto apprezzata in Italia, avendo anche partecipato al Grande Fratello. Dopo di ciò il papà di questa giovane donna divenne anche attore.

In quella edizione del Grande Fratello il padre di questa donna ebbe anche una storia con Cristiana Plevani. Avete quindi capito di chi stiamo parlando? Si, stiamo parlando proprio di lui, Pietro Taricone, l’attore deceduto nel 2010 dopo essersi schiantato al suolo con il suo paracadute. L’attore ha lasciato quindi la moglie, Kasia Smutniak, e la figlia Sophie nata nel 2004.

Quella che vedete in copertina è proprio la figlia Sophie. Ad oggi Sophie è una bellissima ragazza alta e magra, il settimanale Diva e Donna l’ha ripresa mentre passeggia per le vie di Taormina con Kasia Smutniak con cui è cresciuta e con cui ha un bellissimo rapporto. Quando Pietro morto lei aveva solo 5 anni.