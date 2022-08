La notizia per milioni di italiani: purtroppo è confermato, accadrà a settembre

Ascolta questo articolo

Nonostante la campagna vaccinale l’estate in corso è stata la peggiore in termini di contagi rispetto alle precedenti. Per fortuna il virus ha perso virulenza, quindi la situazione degli ospedali e delle terapie intensive si può definire sotto controllo. A suscitare una certa preoccupazione è l’arrivo della stagione autunnale, con tutto ciò che verosimilmente ne potrebbe conseguire in termini sanitari.

In particolare, non è celata una certa apprensione da parte della comunità scientifica per il diffondersi di una nuova e contagiosissima variante. Omicron 5, protagonista di tutto il 2022, sta per essere soppiantata da una nuova sottovariante che a detta degli esperti sarà presto dominante: ecco di quale si tratta.

La nuova variante

Secondo le ultime previsioni degli esperti sta per fare l’ingresso sulla scena la variante Centaurus, che porta la sigla BA.2.75. Una minaccia concreta che dovrebbe palesarsi già a partire da settembre, quando, con la stagione estiva ormai alle battute finali, aumenteranno probabilmente di nuovo i contagi.

Si tratta di una variante individuata in India già lo scorso maggio e che ha fatto recente la sua prima apparizione anche in Italia, in Sardegna precisamente, qualche giorno fa. Uno studio italiano pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine ha ipotizzato che questa variante diventerà presto dominante e pare che sia anche particolarmente contagiosa.

In termini di aggressività, guardando ai dati indiani, non sembrano esserci aumenti significativi circa la mortalità e le ospedalizzazioni, tuttavia è ancora presto per avere certezze. Secondo quanto rivelato all’Ansa da Fabio Angeli, uno degli autori di questo studio italiano, è probabile che alcune mutazioni del virus lo rendano più virulento: “Ma l’aumentata capacità di legarsi alle nostre cellule e la successiva paralisi dei recettori Ace2, che hanno un ruolo fondamentale nel regolare le nostre capacità vitali, ci fanno supporre anche una verosimile aumentata capacità nel creare danni al nostro organismo…”.