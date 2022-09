"La bara della Regina è vuota!". Morte Regina Elisabetta, le teorie complottistiche

Ascolta questo articolo

In questi due anni di pandemia di Covid-19 abbiamo forse imparato come la follia umana non si fermi neanche dinanzi alla morte, ad una tragedia che ha sconvolto le vite di tutti noi. Abbiamo ancora presenti tutti le file di ambulanze all’esterno degli ospedali di tutto il mondo, con le persone intubate all’interno dei nosocomi. Eppure c’è chi a tutto questo non crede minimanente, si tratta dei cosiddetti complottisti, ovvero coloro che credono che tutto ciò che succede attorno a loro sia ordito da terze persone.

Spesso i complottisti accusano dei drammi che accadono nel mondo i cosiddetti e non meglio specificati “poteri forti”. Sebbene spesso siano teorie prive anche di fondamento scientifico, ci sono moltissime persone disposte a credere a questi ciarlatani che basarsi sui dati di fatto. E così sta accadendo in questi giorni dopo la morte della Regina Elisabetta II. Vediamo che cosa succede, soprattutto in Rete.

Le teorie del complotto sulla Regina

In queste ore sono molte le teorie del complotto che circolano sulla morte di Elisabetta II. Il funerale è previsto per la giornata di lunedì 19 settembre. La camera ardente presso la Westiminster Hall sarà aperta fino a poche ore prima delle esequie, questo in modo da consentire a tutti di poter dare l’ultimo saluto alla Sovrana.

Eppure nonostante le tv e i giornali di tutto il mondo siano concentrati su questo importante momento storico, c’è chi afferma che la bara della Regina Elisabetta II avrebbe una particolarità, che secondo i complottisti sarebbe addirittuta vuota. Alcuni di loro affermano di avere addirittura informazioni segrete.

“La regina è sana e salva in una camera mortuaria da qualche parte fino al giorno del suo vero funerale. Mi dispiace deludervi ragazzi” – così ha commentato un utente su Twitter. “Penso che abbiano già seppellito la regina e stiano solo portando in giro una bara vuota” – così afferma invece un altro utente.