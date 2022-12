Katia Ricciarelli, drammatico incidente poco fa per l’amata soprano

Ascolta questo articolo

Katia Ricciarelli è una nota soprano italiana, salita alla ribalta nei primi anni ’70 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai. Da allora, sino alla metà degli anni ’80, si è esibita nei maggiori teatri del mondo riscuotendo sempre un successo notevole, per poi dedicarsi negli ultimi decenni al ruolo di direttore artistico di alcuni importanti teatri.

In queste ultime ore la soprano è tornata a far parlare di sé per una brutta disavventura che le è capitata in Puglia, dove si stava esibendo per una serata all’insegna della musica. All’improvviso la Ricciarelli sembra perdere l’equilibrio cadendo rovinosamente all’indietro con una goffa caduta: il video ha già fatto il giro del web.

LA ROVINOSA CADUTA

E’ successo a Latiano, in Puglia, nel piccolo teatro cittadino, dove la nota soprano era ospite per un’importante evento canoro in occasione delle festività natalizie: il Gran Galà della musica. Dopo essersi esibita ed aver sfoggiato la sua immensa voce, ricevendo anche un meritato premio alla carriera, la Ricciarelli è inciampata cadendo rovinosamente di schiena.

Immediatamente, la nota soprano è stata soccorsa e sollevata da due persone presenti sul palco, che si sono premurati delle sue condizioni. Per fortuna, a parte il grosso spavento, la Ricciarelli non ha subito rilevanti conseguenze dalla caduta ed è riuscita subito a rimettersi in piedi tra l’applauso del pubblico, per un momento rimasto interdetto dall’incidente.

Inutile dire che il video della sua clamorosa caduta ha già fatto il giro del web, spopolando soprattutto su Twitter, dove ha scatenato ancora una volta l’ironia degli utenti. Di recente la soprano era stata presa di mira per un altro episodio che ha fatto molto discutere, vale a dire una sua esibizione al GFVip, dove ha cantato l’Ave Maria in presenza dei neo sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. In questa occasione la Ricciarelli è stata aspramente criticata per la sua performance giudicata non proprio all’altezza.