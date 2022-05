Italia, scontro in volo tra due aerei: ci sono morti

Ascolta questo articolo

In Italia in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. Una terribile disgrazia, l’ennesima, si è verificata sempre nel nostro Paese poche ora fa.

La notizia è stata ripresa da numerosi giornali locali e nazionali, che hanno mostrato anche le terribili immagini di quanto avvenuto. Sul caso in questione ci sono al momento indagini in corso volte a chiarire eventuali responsabilità. Purtroppo l’evento drammatico ha provocato anche dei morti. Si è trattato di un bruttissimo incidente che ha visto coinvolti due aerei da turismo, dei piper. Lo scontro sarebbe stato inevitabile, vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Scontro terribile

Nella giornata di domenica 20 maggio una disgrazia assurda si è verificata nei cieli della Puglia, precisamente nel territorio compreso tra i comuni di Trani e Corato. Due aerei si sono infatti scontrati improvvisamente e per cause che sono ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Uno dei due velivoli avrebbe tamponato l’altro in volo.

Gli aerei facevano parte di un gruppo di otto velivoli che erano partiti per una gita dal Gargano, precisamente dall’aviosuperficie di San Giovanni Rotondo, ed erano diretti a Lecce. Nel velivolo che ha tamponato l’altro viaggiava una coppia di Bologna, Bruno Raccanelli, di 71 anni, e la sua compagna Jolanda Benassi, di 69: i due purtroppo sono morti.

Il pilota dell’aereo tamponato ha invece effettuato un atterraggio di emergenza ed è stato recuperato, assieme al pilota ferito, il quale è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni sarebbero serie ma non è in pericolo di vita. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti per i reati di disastro aviatorio colposo e duplice omicidio colposo. Al momento non si sa se il sinistro sia stato provocato da un malfunzionamento o da un errore umano.