Italia, Protezione Civile, 118, polizia e Vigili del Fuoco sul posto: evacuazione in corso

Un terribile incidente si è verificato in queste ore in Italia. Non è la prima volta quest’anno che accade un incidente del genere. Come si sa gli inconvenienti possono essere sempre dietro l’angolo, ma gli italiani sono andati in apprensione quando hanno saputo questa notizia che ha gettato ansia tra la popolazione. Al momento si sta cercando di capire che cosa sia accaduto e soprattutto per quale motivo. I cittadini sono in apprensione.

Immediatamente sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi e si è cercato subito di ripristinare lo stato dei luoghi. Al momento dobbiamo precisare che non si sa se ci sono vittime o feriti. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale l’incidente odierno ha visto protagonista un treno della linea Alta Velocità.

L’incidente

I media affermano che una carrozza del treno Frecciarossa che percorreva la tratta Torino-Napoli è uscita dai binari, quindi è deragliata, all’interno della galleria Serenessima a Roma, zona che si trova nel quadrante Est della Capitale, non lontano dalla Prenestina. Al momento sono in corso accertamenti da parte delle autorità.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno portato sul luogo del fatto di cronaca medici e infermieri per soccorrere eventuali persone ferite. Come già detto non si sa se che cosa abbia provocato il sinistro. Sul posto anche i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per verificare eventuali danni alla linea.

Nella galleria Serenissima sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco. Sulla tratta in questione che copre la linea RFI Roma- Pescara ci sono stati anche dei rallentamenti dovuti all’incidente visto che una delle carrozze del treno era appunto deragliata. Nelle prossime ore si attendono altri aggiornamenti su quanto avvenuto in queste ore nella Capitale. L’episodio è stato ripreso da numerosi giornali nazionali vista l’importanza delle notizia diffusa dalle autorità.