Italia, nuova forte scossa di terremoto: i primi aggiornamenti

Ascolta questo articolo

Il terremoto è una delle calamità più terribili per l’uomo, capace di seminare morte e distruzione nel giro di pochissimi attimi. Tecnicamente consiste molto semplicemente in vibrazioni o assestamenti della crosta terrestre, provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo.

Questo movimento naturale della Terra può essere responsabile delle catastrofi peggiori della storia. Ne sappiamo purtroppo qualcosa in Italia, dove nel corso dei decenni diversi terremoti, specialmente nel centro Italia, hanno prodotto catastrofi inimmaginabili. Negli ultimi minuti è appena giunta notizia di una forte scossa di terremoto: ecco dove.

Nuova scossa in Italia

Si è verificata proprio pochi minuti fa, alle ore 15.39 a Barbagagli, in Liguria. Sono stati attimi di grande paura tra la popolazione, immediatamente scesa in strada temendo il peggio per la propria incolumità. Per fortuna non si sono in realtà registrati danni o ancor peggio feriti. Sicuramente la paura è stata molta, specialmente in chi è memore di gravi tragedie della nostra storia recente.

La scossa è stata particolarmente significativa, al punto che è stata avvertita distintamente persino nel savonese ed in Toscana. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha stimato una magnitudo provvisoriamente tra 3.9 e 4.4. Subito dopo la segnalazione della scossa, la protezione civile si è subito messa allerta per un eventuale intervento, di cui per fortuna non pare esserci stato bisogno.

Secondo quanto riporta GenovaToday, il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto dalle telefonate di cittadini allarmati da quanto successo. Tuttavia gli stessi vigili hanno comunicato di non aver riscotrato alcun tipo di segnalazione di danni ed altre problematiche serie. La situazione rimane comunque sotto controllo, la tensione in Italia è già piuttosto alta per quanto sta accadendo nelle Marche, dove un’altra terribile calamità naturale ha prodotto l’ennesima catastrofe nella nostra Penisola, presa purtroppo di mira da madrenatura.