Italia incredula, Celentano è morto in un drammatico incidente

Nel mondo accadono molto spesso fatti che fanno discutere la pubblica opinione, e che generano una certa apprensione tra la popolazione. Si pensi a quando accada un omicidio oppure un incidente stradale. Alcune volte negli incidenti stradali ci sono delle vittime, e intere comunità vengono sconvolte da questi lutti improvvisi. La cronaca è piena ad esempio di giovani vite che vengono spezzate sull’asfalto, mentre si trovano alla guida dei loro velivoli.

Basti pensare a quanto accaduto in questi giorni sull’autostrada che collega Ivrea-Santhià, al km 12 della bretella che collega l’autostrada Torino-Milano alla Torino-Aosta, dove una intera famiglia composta da padre, madre e figlio di 15 anni è morta a seguito dell’impatto con una Toyota Yaris. L’auto in cui viaggiava la famigliola, una Fiat Panda, è caduta in una scarpata dopo l’impatto. Purtroppo in queste ore è avvenuto un altro incidente mortale.

Celentano è morto, terribile incidente

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale in queste ore c’è stato un brutto incidente tra Striano e Palma Campania. Da quanto si apprende dagli organi di informazione una moto e un camion si sono improvvisamente scontrati. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 3 agosto.

Al momento sono ancora tutte da accertare con precisione le cause del sinistro. Nell’impatto ha perso purtroppo la vita il centauro che era alla guida delle due ruote: si tratta di Carmine Celentano, 39 anni. Per lui, nonostante l’immediatezza dei soccorsi, non vi è stato purtroppo nulla da fare.

Erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. La vittima era residente a San Valentino Torio. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto tra Striano e Palma Campania il 3 agosto scorso. L’intera comunità di San Valentino Torio è sconvolta da quanto avvenuto. “Imprenditore dedito al lavoro che amava tanto la sua comunità e che durante i durissimi momenti della pandemia ci ha aiutato tanto, producendo e donando migliaia e migliaia di mascherine che distribuimmo a tutti i cittadini per difendersi dal virus” – questo è il ricordo commosso da parte del sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, che conosceva molto bene Carmine Celentano.