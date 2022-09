Italia in lutto, un malore improvviso: è morto nel letto dell’hotel

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Purtroppo dobbiamo dare conto di un altro gravissimo episodio che si è verificato in queste ultime ore e che ha destato sconcerto all’interno della pubblica opinione. Una persona giovanissima è infatti venuta a mancare improvvisamente, nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo. La tragedia si è verificata all’interno di un hotel. Vediamo nel dettaglio l’accaduto.

Morto in hotel

Secondo quanto riferisce la stampa locale il 24enne Elia Fiorio è morto mentre si trovava all’interno dell’hotel dove stava soggiornando a Maiorca, in Spagna. Al momento sono sconosciute le cause del decesso, ma sembra che si sia trattato di una tragica fatalità, in quanto il giovane sarebbe morto per un malore improvviso.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è stato rinvenuto esanime all’interno del letto, quindi la morte potrebbe essere sopraggiunta nel sonno. Era rimasto solo nell’albergo perché aveva confidato di non essere in condizioni ideali. A trovarlo senza vita sono stati i suoi amici una volta rientrati nella struttura ricettiva.

“Andate voi in spiaggia, io rimango in hotel perché ho mal di testa e ho bisogno di riposare, ci vediamo stasera” – così avrebbe detto Elia ai suoi amici. Al ritorno il tragico epilogo. Da quanto informano le autorità locali e i giornali spagnoli Fiorio non soffriva di nessuna patologia pregressa e godeva di ottima salute. Sul dramma stanno comunque indagando ancora le autorità, inutile l’intervento dei sanitari spagnoli che lo hanno trovato già senza vita.