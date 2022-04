Negli ultimi mesi in Italia si stanno susseguendo una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica. Si tratta di episodi che avvengono improvvisamente e che sconvolgono intere comunità. Recentemente poi la cronaca è piena di notizie che riguardano morti improvvise, le quali avvengono soprattutto per malori inaspettati. E in queste ore il mondo del calcio italiano è stato sconvolto da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

Infatti una nota personalità di questo sport è venuta a mancare improvvisamente. Si tratta di una persona che era abbastanza giovane e che improvvisamente si è sentita male, spirando in pochissimi istanti. Tra l’altro la scomparsa di questa nota personalità del mondo sportivo si verifica all’indomani della scomparsa di un altro sportivo, Silvio Longobucco. Vediamo quindi di chi si tratta e che cosa è accaduto.

Perdita improvvisa

A morire improvvisamente è stato Giovanni Tiberi, ex calciatore e attaccante della Ternana. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale l’uomo, 49 anni, è morto all’improvviso a causa di un malore. L’uomo era molto noto nella zona di Terni, ma non solo, in quanto gestiva un bar a Ostia, nota marina romana.

Tiberi ha giocato nella Ternana dal 1997 al 2000. Di lui i tifosi ricordano particolarmente il gol segnato di testa al Torino nel 1998: la rete arrivò al 90′ minuto, praticamente al termine del match, regalando la vittoria alla Ternana per 2-1. Nel 2000 Tiberi fu ceduto al Cosenza, lascia la moglie Marzia e tre figli.

Nelle prossime ore forse potranno conoscersi ulteriori dettagli sul decesso di questo ex calciatore, decesso che ha sconvolto amici, famigliari e colleghi di Tiberi. La moglie di Tiberi è sorella di Christian Silvestri, anche lui ex calciatore della Ternana che ha militato anche in importanti squadre nazionali, come Lecce e Catania. Tiberi aveva anche un tatuaggio che rappresentava il simbolo della squadra della Ternana.