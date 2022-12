Italia in lutto, il triste annuncio poco fa: "È morto Costanzo"

Ascolta questo articolo

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Basti pensare a quanto accaduto nella giornata dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, a Tuturano, frazione di Brindisi, dove un 82enne originario di Squinzano è deceduto a seguito di un terribile incidente stradale che si è verificato all’incrocio delle provinciali numero 79 e 82. In queste ore però una notizia di un altro dramma giunge invece dalla Calabria.

Deceduto in ospedale

Secondo quanto si apprende un uomo di 78 anni originario di San Costantino di Briatico è deceduto presso l’ospedale di Catanzaro dopo aver atteso diverse ore allo Jazzolino di Vibo. L’uomo si chiamava Carmelo Costanzo. Per la moglie del paziente deceduto si trattarebbe di un caso di malasanità, per questo adesso sul caso ci sono delle indagini.

Tutto è cominciato nella mattinata dell’1 dicembre, quando il 78enne subì una caduta in casa. All’apparereza non era nulla di grave, c’era però una ferita che andava sicuramente medicata per questo la moglie lo ha portato in ospedale a Vibo per le cure del caso. Qui invece il paziente sarebbe stato sistemato su una barella nel corridoio senza ricevere alcuna visita. Dopo un’ora la moglie, preso atto della situazione, ha deciso di chiamare la polizia e solo dopo l’intervento degli agenti si è riusciti ad effettuare una Tac che ha dimostrato come ci fosse una piccola emorragia e per questo si rendeva necessario il ricovero all’ospedale di Catanzaro per un intervento immediato.

Ritorno al Pronto Soccorso di Vibo e ancora attesa sino alle ore 14:00 con il cambio di turno dell’infermiera: qui la moglie ha ancora discussioni con le infermiere circa lo stato di abbandono in cui si trova il martito, per questo arrivate le 14:00 decide di chiamare nuovamente la polizia a seguito del quale intervento il paziente veniva visitato nonostante fosse entrato in coma. L’emorragia, come hanno poi rilevato i medici dell’ospedale di Catanzaro, sia era ormai espansa a tutto il cranio. L’intervento a Catanzaro non è riuscito a salvare la vita a Carmelo Costanzo, deceduto dopo cinque giorni. Adesso la moglie cerca giustizia.