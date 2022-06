Italia in lutto, il figlio del Vip è morto all’improvviso a soli 21 anni

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Si pensi ad esempio al decesso di Harrison Wagner, figlio del noto attore di Beautiful Jack Wagner, il quale è stato trovato senza vita negli scorsi giorni in un parcheggio di North Hollywood, a Los Angeles. E una terribile tragedia purtroppo in queste ore ha sconvolto nuovamente il nostro Paese, il figlio di un noto vip è improvvisamente venuto a mancare.

Schianto in auto per il giovane

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, nella notte tra il 12 e il 13 giugno ha perso improvvisamente la vita Samuele Micarelli. Si tratta del figlio di Fabio Micarelli, collaboratore di mister Giampaolo alla Sampdoria. Samuele stava tornando assieme ad un gruppo di amici da una festa di laurea quando improvvisamente la vettura è uscita di strada.

Purtroppo il mezzo ha centrato un albero, Samuele pare fosse seduto al lato del conducente ed è stato sbalzato dalla vettura. Per lui non vi è stato nulla da fare in quanto erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. Shock tra amici e famigliari. Samuele cantava insieme al fratello nel duo rap Santi e Mati. La Sampdoria ha rilasciato un comunicato.

“L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Samuele Micarelli, figlio del collaboratore tecnico della prima squadra Fabio. Alla famiglia Micarelli le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società” – queste le parole della società genovese.