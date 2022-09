Italia, forte scossa di terremoto 4.0: panico e gente in strada

Ascolta questo articolo

Spesso in qualche zona del mondo si verificano degli eventi meteo estremi, che provocano ansia nella popolazione del posto in cui questi eventi avvengono. La stessa cosa vale per i terremoti, che, al contrario di un violento fenomeno meteo, non sono assolutamente prevedibili. I terremoti colpiscono in maniera improvvisa, la loro durata può variare da pochi minuti a pochissimi secondi. Un lasso di tempo molto breve, che però può provocare morte e distruzione in aree piuttosto vaste delle nazioni.

I terremoti si originano soprattutto in punti particolari della Terra, nelle cosiddette zone di faglia, punti della crosta terrestre in cui i continenti vengono in contatto tra loro. Una delle aree più attive per quanto riguarda i terremoti è ad esempio l’area del Pacifico, dove ci sono anche numerosi vulcani sottomarini. Anche il nostro Paese non è esente da questi eventi, trovandosi proprio tra la placca africana e quella europea; in queste ore la terra è tornata a tremare in una zona dell’Italia.

Sisma fortissimo, 4.0 di magnitudo

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha fatto tremare la zona di Foggia, in Puglia. Il sisma in questione si è verificato dopo che la notte scosa un’altra scossa di terremoto aveva interessato il territorio delle provincie di Rieti e l’Aquila, già segnato particolarmente da eventi del genere, come la cronaca purtroppo ricorda.

La scossa che ha fatto tremare la provincia di Foggia è stata rivelata attorno a mezzogiorno del 3 settembre nel Mar Adriatico (settore Centrale) a 10 km di profondità. L’evento ha provocato molta ansia tra la popolazione, molti palazzi, ai piani più alti, hanno tremato. La notizia del terremoto nel foggiano è stata anche confermata dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulconologia).

Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma la paura, come spesso accade in questi casi, in chi ha avvertito il sisma è stata davvero tanta. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Puglia, la zona di Foggia è stata colpita da un devastante terremoto nel 1731, uno degli eventi sismici più forti che la Puglia ricordi.