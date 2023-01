Italia, drammatica tragedia sui binari poco fa. Il treno in corsa ha travolto e ucciso una ragazza

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Quando un episodio del genere accade ad un vip le persone vanno in ansia, anche perchè queste persone sono molto seguite dalla pubblica opinione. Si pensi ad esempio a quanto accaduto nei mesi scorsi quando diversi artisti di fama nazionale e internazionale hanno annunciato di avere delle brutte malattie. E in queste ore una terribile tragedia ha invece interessato una comunità italiana, nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere.

Treno investe ragazza

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, il dramma in questione si è verificato a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove un treno ha travolto una ragazza, uccidendola. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria della sottosezione di Pescara per i rilievi del caso.

Da quanto si apprende la ragazza che è deceduta aveva 16 anni. L’incidente ha provocato numerosi disagi alla circolazione, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Sul posto si è recato anche il medico legale per gli altri accertamenti del caso.

Dopo qualche ora la circolazione è ripresa regolare sulla tratta ferroviaria in questione. Nelle scorse ore, sempre in Italia, si è verificata una tragedia simile a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove un uomo di 92 anni é morto, dopo essere stato travolto da un treno. Secondo i primi rilievi avrebbe attraversato con le sbarre del passaggio a livello abbassato.