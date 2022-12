Ilaria D’Amico, il tragico annuncio in diretta tv ha sconvolto l’Italia intera

Ascolta questo articolo

Lanciata sul finire degli anni 90′ da Renzo Arbore, Ilaria D’amico è ormai un volto noto della televisione e del giornalismo italiano, celebre soprattutto per le trasmissioni sportive che ha condotto per più di un decennio per Sky Sport. Negli ultimi anni, la giornalista si occupa anche di cronaca e di politica italiana, lavorando per la Rai e LA7.

In queste ore la compagna di Gigi Buffon è tornata a far parlare di sè per una toccante intervista rilasciata a La Confessione di Peter Gomez, che andrà in onda stasera su Nove alle 22.45. La giornalista non è riuscita a trattenere le lacrime parlando di una persona a lei molto cara: vediamo di chi si tratta.

Le lacrime della D’Amico

E’ stata un’intervista a cuore aperto quella rilasciata da Ilaria D’amico ai microfoni de La Confessione, dove si è aperta come mai sino ad ora sulla sua vita privata e gli affetti più cari. La giornalista, che attualmente conduce su Rai 2 ‘Che c’è di nuovo’, ha confessato come un gravissimo lutto le abbia cambiato per sempre la vita qualche anno fa.

Era il 5 settembre del 2020 quando è morta la sua amata sorella maggiore Catia, stroncata a 59 anni da un tumore all’intestino diagnosticato un anno e mezzo prima. Un duro colpo per Ilaria D’Amico, che non è riuscita a trattenere le lacrime parlando di una persona a lei così cara e alla quale era profondamente legata.

Sul finire della trasmissione, in occasione della ‘confessione finale‘, la nota conduttrice ha deciso di rivolgersi direttamente alla sorella: “Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso… le manterrò, tutte – E vigilerò. Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei“.